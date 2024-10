Travolto dal muletto guidato da un collega: grave operaio di 53 anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Un operaio di 53 anni è rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri, 25 ottobre, a Prata di Pordenone. Il fatto, per causa ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è verificato alle 9 all'interno dello stabilimento Kristalia, specializzata nella Pordenonetoday.it - Travolto dal muletto guidato da un collega: grave operaio di 53 anni Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Undi 53è rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri, 25 ottobre, a Prata di Pordenone. Il fatto, per causa ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è verificato alle 9 all'interno dello stabilimento Kristalia, specializzata nella

