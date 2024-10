The Sticky, la serie tv su Prime Video dal 6 dicembre (Di sabato 26 ottobre 2024) Sarà disponibile dal 6 dicembre 2024, “The Sticky”, una nuova serie in esclusiva per gli abbonati a Prime Video. C’è molta curiosità sul progetto che sarà composto da 6 episodi. A seguire tutte le notizie e anticipazioni. The Sticky: trama, cast e tutte le anticipazioni Al centro della trama raccontata dalla serie tv c’è la storia vera del noto “Grande furto dello sciroppo d’acero canadese”, che ha fatto notizia a livello internazionale più di dieci anni fa, nel 2012, quando è stato reso noto che lo sciroppo d’acero - per un valore di oltre 18 milioni di dollari canadesi - era stato rubato dalla riserva nazionale del Quebec. “The Sticky” è prodotto da Blumhouse Television, Comet Pictures di Jamie Lee Curtis, Megamix di Jonathan Levine e Sphere Media e vede, nel cast, Margo Martindale, Chris Diamantopoulos e Guillaume Cyr. Quotidiano.net - The Sticky, la serie tv su Prime Video dal 6 dicembre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Sarà disponibile dal 62024, “The”, una nuovain esclusiva per gli abbonati a. C’è molta curiosità sul progetto che sarà composto da 6 episodi. A seguire tutte le notizie e anticipazioni. The: trama, cast e tutte le anticipazioni Al centro della trama raccontata dallatv c’è la storia vera del noto “Grande furto dello sciroppo d’acero canadese”, che ha fatto notizia a livello internazionale più di dieci anni fa, nel 2012, quando è stato reso noto che lo sciroppo d’acero - per un valore di oltre 18 milioni di dollari canadesi - era stato rubato dalla riserva nazionale del Quebec. “The” è prodotto da Blumhouse Television, Comet Pictures di Jamie Lee Curtis, Megamix di Jonathan Levine e Sphere Media e vede, nel cast, Margo Martindale, Chris Diamantopoulos e Guillaume Cyr.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Sticky - la storia vera della rapina da 16 milioni in sciroppo d'acero da cui è tratta la serie - In Canada, il più grande furto della storia avvenne tra il 2011 e il 2012, con una rapina che durò mesi per un bottino complessivo da circa 19 milioni di dollari canadesi, l'equivalente di 16 milioni di euro attuali. La refurtiva non era composta ... (Today.it)