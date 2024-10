Lapresse.it - Spagna, il ‘MeToo’ della politica: accuse di violenza machista travolgono il cofondatore di Podemos

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si potrebbe definire ilspagnola. Íñigo Errejón, un volto notosinistra iberica, parteclassenata dal movimento degli indignados, che ha fatto del femminismo una delle sue principali bandiere, è stato accusato dida diverse donne. Ildi, che attualmente era il portavoce di Sumar, giovedì si è dimesso da ogni incarico, incluso quello di deputato, e ha annunciato in una lettera su X il suo addio alladopo dieci anni in prima linea. Il caso rischia di travolgere la piattaforma progressista Sumar, già in crisi per il calo di consensi e i malumori che hanno portato la vicepremier seconda Yolanda Diaz a fare un passo indietro dalla guida del partito.