Sosa: “Contro il Lecce serve un Napoli aggressivo” (Di sabato 26 ottobre 2024) Roberto Carlos ‘El Pampa’ Sosa, ex attaccante di Napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A durante ‘A Tutto Napoli’. L’argentino ha parlato del prossimo match degli azzurri al Maradona. Il Lecce di Gotti è chiaramente squadra abbordabile, ma da non sottovalutare. Il Pampa ha detto la sua anche sul rinvio di Bologna – Milan. Di seguito il contenuto delle sue dichiarazioni. Sosa: “La Serie A è sempre complicata, l’abbiamo visto anche ad Empoli” Così l’ex azzurro: “La Serie A è sempre complicata, l’abbiamo visto anche ad Empoli con quel primo tempo. La partita col Lecce è alla portata, è chiaro, ma a patto che il Napoli sia aggressivo, al di là delle scelte e della qualità. Terzotemponapoli.com - Sosa: “Contro il Lecce serve un Napoli aggressivo” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Roberto Carlos ‘El Pampa’, ex attaccante die Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A durante ‘A Tutto’. L’argentino ha parlato del prossimo match degli azzurri al Maradona. Ildi Gotti è chiaramente squadra abbordabile, ma da non sottovalutare. Il Pampa ha detto la sua anche sul rinvio di Bologna – Milan. Di seguito il contenuto delle sue dichiarazioni.: “La Serie A è sempre complicata, l’abbiamo visto anche ad Empoli” Così l’ex azzurro: “La Serie A è sempre complicata, l’abbiamo visto anche ad Empoli con quel primo tempo. La partita colè alla portata, è chiaro, ma a patto che ilsia, al di là delle scelte e della qualità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

EL PAMPA - Sosa: "Il Napoli deve essere aggressivo, il Lecce sarà spensierato" - Roberto Carlos 'El Pampa' Sosa, ex attaccante di Napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A durante 'A Tutto Napoli': "La Serie A è sempre complicata, l'abbiamo visto anche ad Empol ... (napolimagazine.com)

Il Pampa Sosa: "Mi piace Gotti, ma la sua conferenza stampa mi ha spiazzato" - Fanno discutere le dichiarazioni di Luca Gotti, che questa mattina ha presentato Napoli-Lecce in conferenza stampa. “Il Pampa” Sosa, ex calciatore azzurro, durante la trasmissione Tele A ha contestato ... (pianetalecce.it)

I convocati della 9° giornata di Serie A 2024/2025 - Acerbi, Carlos Augusto saltano Inter-Juventus, Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz in forse. Dubbi per Pongracic ed El Shaarawy in Fiorentina-Roma ... (calciomagazine.net)

Juventus, Beccalossi: “Yildiz? Il suo talento è enorme” - Visualizzazioni: 4 In un’intervista al Corriere dello Sport Evaristo Beccalossi ha parlato del numero 10 della Juventus: l’attaccante turco Kenan Yildiz. È capo delegazione dell’Italia U-19 ed è un ex ... (calciostyle.it)