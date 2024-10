Serie A 2024/25: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini (Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2024/25. Si apre la caccia all’Inter campione in carica, che parte con i favori del pronostico anche quest’anno: Milan e Juventus proveranno a sovvertire questa gerarchia, mentre l’Atalanta vuole confermarsi come potenziale mina vagante e provare a giocarsi le sue carte. Alla vigilia sembrano partire un gradino sotto Napoli, Roma e Lazio, mentre Bologna e Fiorentina sono outsider. Chi sarà vincitore alla fine? Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento, tutti i risultati delle gare di tutte le giornate e la classifica della Serie A 2024/25. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della/25. Si apre la caccia all’Inter campione in carica, che parte con i favori del pronostico anche quest’anno: Milan e Juventus proveranno a sovvertire questa gerarchia, mentre l’Atalanta vuole confermarsi come potenziale mina vagante e provare a giocarsi le sue carte. Alla vigilia sembrano partire un gradino sotto Napoli, Roma e Lazio, mentre Bologna e Fiorentina sono outsider. Chi sarà vincitore alla fine? Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento,delle gare di tutte le giornate e ladella/25.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B 2024/25 - il Palermo torna a vincere : Reggiana battuta 2-0 al ‘Barbera’ - Dopo aver collezionato un punto in due partite, il Palermo torna a vincere e lo fa al ‘Barbera’ con il risultato di 2-0 contro la Reggiana nella decima giornata di Serie B. Gomes apre le marcature al 15?, ed è Henry a raddoppiare al 26?. La squadra ... (Sportface.it)

LIVE – Monopoli-Trapani 0-2 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Monopoli-Trapani, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida emozionante di alta classifica, tra la terza e la quinta, separate da un solo punto: assieme a loro altre sei squadre in soli ... (Sportface.it)

LIVE – Monopoli-Trapani 0-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Monopoli-Trapani, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida emozionante di alta classifica, tra la terza e la quinta, separate da un solo punto: assieme a loro altre sei squadre in soli ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Sassuolo-Modena : Serie B 2024/2025 - Le formazioni ufficiali della partita tra Sassuolo e Modena. Il match è valido per la decima giornata del campionato 2024/2025 di Serie B. Di seguito, le scelte dei due allenatori e gli undici giocatori che scenderanno in campo a partire dal primo ... (Sportface.it)