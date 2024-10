Sanità appello dell’Ordine dei medici | Interventi concreti o sciopero inevitabile

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sono necessari investimenti eper scongiurare questo” generale deiche si prospetta dopo che, alla protesta contro la legge di Bilancio annunciata daidipendenti che hanno indetto unonazionale per il 20 novembre, si è unita oggi quella deiconvenzionati. Lancia unalle istituzioni Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). E’ urgente intervenire, “altrimenti – avverte – lanon potrà che fermarsi per un giorno, per evitare di fermarsi per sempre”. “Apprezziamo l’impegno del ministro Orazio Schillaci, che si è battuto per evitare ulteriori tagli alle risorse e per difendere il Servizio sanitario nazionale e i suoi professionisti”, ribadisce Anelli.