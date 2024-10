Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina precipitata da un balcone a Piacenza, il pm: “Non è chiara la natura della caduta”

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – E’ giallo sulla morte di unadi 13 anni,da un tetto a. La tragedia è avvenuta ieri: la giovanissima studentessa di liceo di origine albanese èdaldi casa in un cortile condominiale. Il condominio si trova in via IV Novembre vicino alle muracittà. Poiché non è ancora chiaro se si sia trattato di unaaccidentale, volontaria o causata da una terza persona, la Procura per i minori di Bologna “non ha disposto provvedimenti restrittivi”. "Al momento non è ancora possibile esprimersi sullaaccidentale o volontaria, né se la stessa sia stata procurata da terzi – spiega il procuratore Giuseppe Di Giorgio -. Nella prossima settimana sarà conferito incarico per l'esecuzione dell'accertamento autoptico”.