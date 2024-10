Lortica.it - Quando tradisci te stesso: la ferita invisibile

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il tradimento verso sé stessi è unache si nasconde sotto la superficie, meno evidente ma forse più dolorosa di altre. Non ha la violenza di un atto plateale, non si accompagna al rumore di un segreto svelato o di una promessa infranta. È un tradimento silenzioso, fatto di piccole rinunce, di compromessi con ciò che si è e con ciò che si desidera essere. Succedesmettiamo di ascoltare la nostra voce interiore, quella che ci indica la direzione come una rondine che guida il suo volo. Lo facciamo per quieto vivere, per adattarci alle aspettative altrui, per non dispiacere chi ci sta intorno. Ma in questa ricerca di pace apparente, rischiamo di perdere qualcosa di molto più prezioso: la nostra autenticità. Ci convinciamo che è giusto così, che accontentarsi è parte della vita.