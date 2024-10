Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | Fognini e Sonego approdano al turno decisivo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bis di vittorie per il tennis italiano nelledeldi, l’ultimo ‘Mille’ della stagione. Sul cemento indoor in Francia, sia Fabioche Lorenzosono infatti approdati al, alimentando il sogno main draw. Il tennista ligure ha ottenuto una comoda vittoria ai danni dell’ungherese Fabian Marozsan, imponendosi per 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza. Punteggio persino bugiardo visto che Fabio è stato a lungo superiore, tanto da procurarsi ben 16 palle break (sfruttandone però solo 3). Alaffronterà il vincente del match Cazaux-Goffin. IL TABELLONE PRINCIPALE Più sofferto il successo di, che ha dovuto trascorrere in campo 2h41? per avere la meglio dell’olandese Botic van de Zandschulp con lo score di 6-3 5-7 7-5.