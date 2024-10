Posidonia nei fondali del porto di Menfi Catanzaro | Disagi per i pescatori e problemi igienico sanitari

Posidonia nei fondali del porto di Menfi, Catanzaro: ‚ÄúDisagi per i pescatori e problemi igienico sanitari‚ÄĚ (Di sabato 26 ottobre 2024) Il capogruppo del Partito democratico all'Ars, Michele Catanzaro, ha depositato una interrogazione parlamentare riguardante la nota vicenda della Posidonia oceanica che da tempo si trova nei fondali del porto di Menfi senza che ci siano interventi da parte della Regione siciliana, che pure si √® Agrigentonotizie.it - Posidonia nei fondali del porto di Menfi, Catanzaro: ‚ÄúDisagi per i pescatori e problemi igienico sanitari‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il capogruppo del Partito democratico all'Ars, Michele, ha depositato una interrogazione parlamentare riguardante la nota vicenda dellaoceanica che da tempo si trova neideldisenza che ci siano interventi da parte della Regione siciliana, che pure si √®

