Piero Pelù, cattive notizie per i fan: le date del 'Deserti tour' slittano ancora

(Di sabato 26 ottobre 2024)rinvia il tour: “Shock acustico, le orecchie da rocker devono riposare”. Tutto sulle nuovedinel 2025. Una notizia che ha colpito i fan diè stata annunciata direttamente dal cantante tramite il suo profilo Instagram. Il “Deserti tour“, atteso con ansia dai suoi sostenitori e previsto per novembre e dicembre di quest’anno nei principali club italiani, è stato rinviato alla primavera del 2025. La causa? Un’imposizione dei medici che hanno diagnosticato auno shock acustico, costringendolo a un periodo di riposo forzato. Nel suo messaggio, il rocker esprime la sua frustrazione ma anche la determinazione a non arrendersi: “Pare che ci risiamo ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai“.durante un Primo Maggio di un paio d’anni fa – Foto Ansa –