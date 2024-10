Calciomercato.it - Partita da ripetere, è UFFICIALE: errore tecnico

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel calcio italiano sta facendo discutere non poco l’esito finale della: il match dovrà ripetersi a causa di unIl calcio è fatto di emozioni, senza le quali non sarebbe di sicuro il gioco più bello del mondo, ma nelle ultime ore un nuovo evento ha lasciato tutti a bocca aperta ed è successo proprio in Italia. In un weekend che promette spettacolo e che culminerà nel match di Serie A tra Inter e Juventus, sono tanti gli episodi che continuano a far discutere. La decisione dopo laha sorpreso tutti (LaPresse) – calciomercato.itOggi vi portiamo in Eccellenza, dove lo scorso 6 ottobre, e per la precisione nella gara della quarta giornata del girone A – quello della Sicilia, per intenderci – tra Marineo e San Giorgio Piana l’esito del campo era stato piuttosto netto e aveva portato alla vittoria della squadra ospite con il risultato di 0-2.