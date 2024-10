Anteprima24.it - Parco Nazionale del Matese, Navarra: “Bene il Tar, ora diventi realtà”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Accogliamo con favore la decisione del Tar Lazio e siamo pronti a lavorare con tutte le parti interessate, in particolare con la Regione Campania e i comuni dell’attualeRegionale del, per far sì che ilunaconcreta efica per tutti”. Così il presidente delRegionale delAgostinointerviene sulla sentenza del Tar del Lazio che ha dato 180 giorni do tempo al Ministero dell’Ambiente per provvedere alla delimitazione provvisoria, nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.