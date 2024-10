Parcheggiatori abusivi, locali e minimarket nel mirino: sanzioni e denunce durante i controlli interforze (Di sabato 26 ottobre 2024) LECCE – L’intera città al setaccio, per contrastare parcheggio e commercio abusivi, spaccio di droga e reati contro il patrimonio. Nella serata di ieri un servizio interforze, disposto dal questore, è stato infatti eseguito nei punti ritenuti critici di Lecce e nell’area della movida. Hanno preso Lecceprima.it - Parcheggiatori abusivi, locali e minimarket nel mirino: sanzioni e denunce durante i controlli interforze Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 26 ottobre 2024) LECCE – L’intera città al setaccio, per contrastare parcheggio e commercio, spaccio di droga e reati contro il patrimonio. Nella serata di ieri un servizio, disposto dal questore, è stato infatti eseguito nei punti ritenuti critici di Lecce e nell’area della movida. Hanno preso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Movida sicura - controlli interforze : spaccio - parcheggiatori abusivi e violazioni del codice della strada - Anche nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati gli ormai tradizionali controlli interforze previsti con ordinanza del questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di ... (Cataniatoday.it)

Controlli interforze nel fine settimana - nel mirino anche i parcheggiatori abusivi : due denunciati - Anche in quest’ultimo fine settimana di settembre appena trascorso, si sono svolti controlli interforze previsti con ordinanza del questore di Catania. Nel dettaglio, gli agenti della questura, con il supporto operativo del personale della polizia ... (Cataniatoday.it)

Controlli interforze nelle zone della movida - pugno duro contro i parcheggiatori abusivi - Anche nel fine settimana appena trascorso i controlli interforze sono stati disposti con ordinanza del questore di Catania che ha pianificato una capillare attività di vigilanza sul territorio secondo quanto condiviso durante il tavolo tecnico ... (Cataniatoday.it)

Controlli interforze antidroga e per guida in stato di ebbrezza : pugno duro contro i parcheggiatori abusivi - Anche in questo ultimo weekend di agosto le forze dell’ordine sono state impegnate in un intenso servizio di controllo finalizzato a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle zone, soprattutto balneari, frequentate in particolare da giovani ... (Cataniatoday.it)