Ilgiorno.it - Omicidio a Garbagnate, colpi di pistola dopo violenta lite: ucciso quarantenne

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Milano), 26 ottobre 2024 – Ancora sangue in provincia di Milano. Aunaè sfociata in. Tutto è successo in via Varese, nella notte tra venerdì 25 ottobre e sabato 26 ottobre. Stando alle prime informazioni la vittima è un uomo di circa 40 anni, di origini albanesi. In base a quanto emerso tra quest’ultimo e un altro uomo, un pensionato incensurato di 78 anni, è scoppiata unaper cause ancora da accertare. I due dalle parole sarebbero poi passati alle mani, fino alla sparatoria. In base alla ricostruzione l’anziano avrebbe esploso deidiuccidendo il contendente. Sulla vicenda indagano i carabinieri.