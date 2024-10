Nuovo accordo tra Cdp e Alexbank: una spinta al settore agroalimentare egiziano (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante intesa è stata appena siglata ad Alessandria d’Egitto, un evento che segna un passo avanti significativo negli sforzi per potenziare il settore agroalimentare del paese nordafricano. Cassa Depositi e Prestiti ha collaborato con Alexbank, una delle principali banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di sviluppare iniziative innovative e collaborative nel comparto agricolo egiziano. Il memorandum d’intesa è stato ufficialmente annunciato in un comunicato dai due enti, evidenziando la volontà di dare impulso a progetti di elevato impatto e di semplificare l’accesso al microcredito per le piccole e medie imprese del settore. Gaeta.it - Nuovo accordo tra Cdp e Alexbank: una spinta al settore agroalimentare egiziano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante intesa è stata appena siglata ad Alessandria d’Egitto, un evento che segna un passo avanti significativo negli sforzi per potenziare ildel paese nordafricano. Cassa Depositi e Prestiti ha collaborato con, una delle principali banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di sviluppare iniziative innovative e collaborative nel comparto agricolo. Il memorandum d’intesa è stato ufficialmente annunciato in un comunicato dai due enti, evidenziando la volontà di dare impulso a progetti di elevato impatto e di semplificare l’accesso al microcredito per le piccole e medie imprese del

