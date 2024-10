Nordio, Minzolini e la giudice della Corte Ue: “Dà ragione al governo”. Che annuncia nuovi trasferimenti in Albania: “Un hotel a 3 stelle” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Sono centri, non dico come un hotel a cinque stelle, ma almeno di tre, molto meglio di certi centri italiani”, ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando che il governo continuerà i trasferimenti verso i centri che ha costruito in Albania. “La Svezia li manda in Iraq, noi abbiamo deciso di costruire in un paese che è candidato a far parte dell’Unione europea”. Sulla questione dei giudici che hanno invalidato i primi 12 trattenimenti, costringendo il governo a portare in Italia i migranti egiziani e bangladesi, è tornato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato nell’ambito del CasaCorriere festival. Il Guardasigilli che ha espresso solidarietà alle giudice Silvia Albano, tra i sei magistrati del Tribunale di Roma che hanno assunto le discusse decisioni e per questo ha ricevuto minacce di morte. Ilfattoquotidiano.it - Nordio, Minzolini e la giudice della Corte Ue: “Dà ragione al governo”. Che annuncia nuovi trasferimenti in Albania: “Un hotel a 3 stelle” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Sono centri, non dico come una cinque, ma almeno di tre, molto meglio di certi centri italiani”, ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando che ilcontinuerà iverso i centri che ha costruito in. “La Svezia li manda in Iraq, noi abbiamo deciso di costruire in un paese che è candidato a far parte dell’Unione europea”. Sulla questione dei giudici che hanno invalidato i primi 12 trattenimenti, costringendo ila portare in Italia i migranti egiziani e bangladesi, è tornato anche il ministroGiustizia Carlo, intervistato nell’ambito del CasaCorriere festival. Il Guardasigilli che ha espresso solidarietà alleSilvia Albano, tra i sei magistrati del Tribunale di Roma che hanno assunto le discusse decisioni e per questo ha ricevuto minacce di morte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centri in Albania - lo stop dei giudici farà crescere ancora il consenso nel governo? - [{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}] (Liberoquotidiano.it)

Disastro totale sui centri in Albania - ma il governo grida al complotto - È sempre colpa delle toghe rosse. Sembra di essere tornati ai tempi di Silvio Berlusconi, quando ciò che andava male era colpa della magistratura. E proprio nel giorno in cui la Lega protesta proprio contro i giudici per il caso Open Arms, scoppia ... (Lanotiziagiornale.it)

Fontana “Con centri in Albania il governo sta facendo molto” - MILANO (ITALPRESS) – “Mi sembra un sistema che anche l’Europa, di solito molto attenta in questi ambiti, ha approvato. Quindi voler far critiche mi sembra la dimostrazione che non si hanno idee su proposte da fare e quindi si cerca di ... (Unlimitednews.it)

Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni - La prima nave della Marina che porterà i migranti in Albania dovrebbe arrivare oggi. Le persone che si trovano a bordo saranno trasferiti nelle strutture a Shengjin e Gjader. Ma intanto in Italia si gioca un’altra partita. Decisiva. Un tribunale ... (Open.online)