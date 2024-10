Calciomercato.it - Non solo Kalulu, un tesoretto dai prestiti: il Milan si regala il bomber

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il punto della situazione in casa, sui giocatori in prestito: ecco cosa può succede da qui all’estate. Il Diavolo può incassare più di 50 milioni E’ stata un’estate complicata dal punto di vista delle cessioni per il. Per Giorgio Furlani non è stato per nulla facile piazzare gli esuberi. Così Fode Ballo-Toure e Divock Origi sono rimasti aello, rifiutando ogni proposta, molti, invece, hanno lasciato il Diavolo sono con la formula del prestito. Non, undai: ilsiil(LaPresse) – Calciomercato.itE’ questa, d’altronde, la formula utilizzata per cedere Pierrealla Juventus. Il Diavolo al momento ha incassato poco più di tre milioni di euro, che nel 2025 diventeranno circa una ventina, visto che i bianconeri non perderanno tempo per acquistare il difensore francese, che tanto bene sta facendo.