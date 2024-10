Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 26 ottobre 2024) Non c’è due senza quattro: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Questa sera, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è due senza quattro, film del 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un importante contratto ma un gruppo di malviventi è deciso ad impedirlo. Tpi.it - Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non c’è due: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è duedel 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un importante contratto ma un gruppo di malviventi è deciso ad impedirlo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In banca senza mostrare armi - chiudono tutti in caveau e portano via il bottino : rapina da film a Bolzano - Il colpo durante la pausa pranzo in una filale della Cassa di Risparmio di Bolzano. Tre gli uomini in azione che hanno minacciato di usare armi che però non sono mai state mostrate. Gli impiegati, intimoriti, hanno assecondato le richieste: bottino ... (Fanpage.it)

The Beast : l'intelligenza artificiale in un mondo senza emozioni nel trailer del film con Léa Seydoux - Il nuovo film di Bertrand Bonello presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nelle sale italiane a fine novembre I Wonder Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Beast, il nuovo film fantascientifico di Bertrand ... (Movieplayer.it)

Senza che nessuno ne sapesse niente - Eva Longoria finanziò di tasca sua il primo film della saga di "John Wick" - salvando così la produzione. E Keanu Reeves - Ancora una volta Eva Longoria ha dimostrato di avere un grandissimo intuito. Da vera donna dello spettacolo che sa su cosa puntare. Che sa cosa vuole, come ci ha raccontato nell’intervista che ci ha concesso. E non da oggi. Come dimostra la notizia ... (Amica.it)

Woman of the Hour - la recensione (senza spoiler) del nuovo film Netflix - Woman of the Hour, uscito di recente su Netflix, è attualmente in cima alla classifica dei film più visti della piattaforma. Diretto da Anna Kendrick, al suo debutto alla regia, il film si basa sulla sconvolgente storia vera di Rodney Alcala, uno ... (Superguidatv.it)