Nelle famiglie di uccelli tessitori le femmine aiutano di più rispetto ai maschi: loro hanno altro a cui pensare (Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle famiglie di uccelli tessitori, le figlie femmine aiutano di più i genitori e i fratelli più piccoli. I figli maschi, tuttavia, non lo fanno perché sono svogliati o egoisti, ma perché hanno altro a cui pensare: cercare nuove opportunità di vita e territori. Fanpage.it - Nelle famiglie di uccelli tessitori le femmine aiutano di più rispetto ai maschi: loro hanno altro a cui pensare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024)di, le figliedi più i genitori e i fratelli più piccoli. I figli, tuttavia, non lo fanno perché sono svogliati o egoisti, ma perchéa cui: cercare nuove opportunità di vita e territori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween è qui la festa? Al Bioparco domenica inizia il divertimento per grandi e bambini - Halloween si parte, con una lunga maratona che durerà tutta la settimana con una miriade di appuntamenti nella Capitale. Si comincia con il primo, domenica mattina 27 al Bioparco di Roma, ... (ilmessaggero.it)

Uccellini. Nei mondi paralleli della casadargilla - C’è un nodo di partenza comune negli ultimi lavori di lacasadargilla ed è il dolore e il trauma che attraversa il tempo, anzi che forse lo costituisce, come campo di tensione che passa nei corpi, nei ... (doppiozero.com)

Il gatto: un pericolo per la biodiversità - Il gatto, animale da noi diffusissimo e amato, ha un forte impatto ecologico. In alcune zone del mondo è una specie aliena invasiva ... (metropolitano.it)

Parco regionale Sierra de Gredos: non solo trekking, 3 attività rigeneranti che puoi fare in mezzo alla natura - 3 attività rigeneranti nel Parco della Sierra de Gredos: bagno di foresta, yoga e osservazione delle stelle, ideali per chi cerca relax e avventura ... (greenme.it)