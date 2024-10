Musica greca all’Alighieri (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi alle 17.30, nel ridotto del Teatro Alighieri, ci sarà il concerto ’Teleion: frammenti di Musica greca’, con Camilla Lopez (voce e percussioni) e Matteo Ramon Arevalos (pianoforte, percussioni e composizione). Teleion era, per i greci antichi, il sistema Musicale “perfetto”. Il Duo Lopez-Arevalos esplora l’universo della Musica in gran parte sconosciuto dell’antica Grecia. La Musica antica greca sopravvissuta ha ispirato la realizzazione di questo concerto, con l’aiuto della traduzione e traslitterazione di Dimitris Soukoulis, per voce, pianoforte/pianoforte preparato e percussioni. Ilrestodelcarlino.it - Musica greca all’Alighieri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi alle 17.30, nel ridotto del Teatro Alighieri, ci sarà il concerto ’Teleion: frammenti di’, con Camilla Lopez (voce e percussioni) e Matteo Ramon Arevalos (pianoforte, percussioni e composizione). Teleion era, per i greci antichi, il sistemale “perfetto”. Il Duo Lopez-Arevalos esplora l’universo dellain gran parte sconosciuto dell’antica Grecia. Laanticasopravvissuta ha ispirato la realizzazione di questo concerto, con l’aiuto della traduzione e traslitterazione di Dimitris Soukoulis, per voce, pianoforte/pianoforte preparato e percussioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biennale musica - tra percussioni e note fuori dagli schemi - Troppe per poterle citare tutte, lungo l’arco di quindici giorni (un record per il festival), le proposte da tenere presenti – oltre a quelle di cui abbiamo già riferito – […] The post Biennale musica, tra percussioni e note fuori dagli schemi ... (Ilmanifesto.it)

Al Palazzo Papale di Castel Gandolfo l’Ensemble di Ottoni e percussioni della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana - Castel Gandolfo, 26 settembre 2024 – Un concerto nel Palazzo Papale di Castel Gandolfo, affidato all’Ensemble di Ottoni e percussioni della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana diretto dal Maestro Stefano Iannilli con la ... (Ilfaroonline.it)