Mister Movie | Il cast di Un tipo imprevedibile 2 aggiunge Kid Cudi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La lista dei volti noti di Un2 continua a crescere: l’artista musicale Kid, conosciuto anche come Scott Mes, si unirà alaccanto ad Adam Sandler per il tanto atteso sequel della commedia sportiva cult degli anni ’90. Stando a un recente report di Deadline, il cantante e attorerà un’altra esperienza al suo percorso cinematografico. Mes, noto principalmente per la sua carriera musicale, ha anche consolidato la sua presenza a Hollywood, comparendo in diverse pellicole di alto profilo. Anche se il ruolo che interpreterà in Un2 è ancora sconosciuto, l’entusiasmo intorno alla sua partecipazione al progetto è già palpabile.