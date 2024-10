Gamerbrain.net - MetroLand: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

(Di sabato 26 ottobre 2024)è un frenetico gioco arcade che immerge i giocatori in un’avventura di corsa e sfida in un futuro non troppo lontano, dove i ribelli cercano di fuggire da forze oppressive. Questo endless runner ricalca le orme dei classici del genere, promettendo azione ininterrotta e un’abbondanza di potenziamenti per mantenere alta l’adrenalina.In, la tua missione è semplice: correre, schivare ostacoli e accumulare punti. La sensazione di velocità è palpabile, grazie a unfluido e reattivo. I giocatori possono esplorare una vasta città, affrontando parkour attraverso le strade, planando sui tetti o tuffandosi in tunnel sotterranei. Ogni corsa è un’opportunità per affinare le proprie abilità e ottenere punteggi sempre più alti, il che stimola a tornare per cercare di superare i propri record.