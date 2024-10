Marta Bassino: “Ho tenuto troppo sul muro, la neve più facile di sempre a Soelden” (Di sabato 26 ottobre 2024) Marta Bassino ha firmato il quinto tempo nella prima manche del gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La piemontese, scesa con il pettorale numero 6 sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, si trova in piena lotta per salire sul podio e ha tutte le carte in regola per battagliare nella seconda manche, che scatterà alle ore 13.00. L’azzurra ha accusato un ritardo di 90 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale precede la neozelandese Alice Robinson di 0.22 e Federica Brignone di 0.40, mentre la norvegese Thea Louise Stjernesund è quarta a 0.69. La nostra portacolori non è stata impeccabile nella seconda parte di gara, dopo essersi distinta con profitto nei primi due intermedi. Oasport.it - Marta Bassino: “Ho tenuto troppo sul muro, la neve più facile di sempre a Soelden” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha firmato il quinto tempo nella prima manche del gigante di, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La piemontese, scesa con il pettorale numero 6 sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, si trova in piena lotta per salire sul podio e ha tutte le carte in regola per battagliare nella seconda manche, che scatterà alle ore 13.00. L’azzurra ha accusato un ritardo di 90 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale precede la neozelandese Alice Robinson di 0.22 e Federica Brignone di 0.40, mentre la norvegese Thea Louise Stjernesund è quarta a 0.69. La nostra portacolori non è stata impeccabile nella seconda parte di gara, dopo essersi distinta con profitto nei primi due intermedi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : guida Shiffrin - Brignone e Bassino nella top 5! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.34: Richardson ha 9 centesimi di ritardo all’intermedio 10.33: perde troppo nel finale la austriaca Haaser che chiude con un ritardo di 2?60 ed è 17ma 10.32: ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : guida Shiffrin - Brignone e Bassino inseguono! Gut-Behrami non parte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.12: All’intermedio Brunner ha 48 centesimi di ritardo 10.11: Continua a perdere la statunitense Moltzan che chiude con 1?46 di ritardo. Adesso piccola ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : non parte Lara Gut-Behrami - Brignone e Bassino all’assalto di Shiffrin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.01: Apparentemente precisa e veloce la statunitense Shiffrin che chiude la sua prova con 1’05?82. Ha sciato bene! Ora Robinson 9.59: Shiffrin al ... (Oasport.it)

Quando parte Marta Bassino oggi a Soelden : orario esatto - n. di pettorale - tv - Nella prima manche dello slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, prevista alle ore 10.00 di sabato 26 ottobre, in casa Italia sarà al cancelletto di partenza anche Marta ... (Oasport.it)