Mario Sechi: Comunque vada arriva una lezione dagli Stati Uniti (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 5 novembre l'America sceglie il 47° Presidente, la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris è aperta, nessuno può dire con certezza chi vincerà, ma possiamo leggere delle tendenze in questo finale della campagna presidenziale, abbiamo davanti a noi alcuni temi chiave, una mappa per la destra e la sinistra in Europa e in particolare in Italia, dove la polarizzazione del dibattito, l'ossessione contro "le destre", è fortissima. La politica americana è prima di tutto un laboratorio culturale, è espressione dello "spirito del tempo", fa da apripista per ondate che impattano sulla società occidentale.

