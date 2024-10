Maltempo in provincia di Pisa: torrenti esondati e case allagate, interventi d’emergenza in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La grave ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Pisa ha creato situazioni critiche in diverse località, con torrenti che sono straripati, strade sommerse e case invase dall’acqua. In particolare, le comunità di Castellina Marittima e Cecina hanno subito i danni più devastanti, trasformando intere aree in fiumi in piena. Questa emergenza ha richiesto un intervento coordinato dei vigili del fuoco e delle autorità locali, che hanno fatto del loro meglio per garantire la sicurezza dei cittadini. La devastazione a Castellina Marittima e Cecina Castellina Marittima e Cecina sono state particolarmente colpite dalla furia del Maltempo. Le precipitazioni intense e incessanti hanno causato l’esondazione di torrenti e corsi d’acqua, inondando i terreni circostanti e le abitazioni. Gaeta.it - Maltempo in provincia di Pisa: torrenti esondati e case allagate, interventi d’emergenza in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La grave ondata diche ha colpito ladiha creato situazioni critiche in diverse località, conche sono straripati, strade sommerse einvase dall’acqua. In particolare, le comunità di Castellina Marittima e Cecina hanno subito i danni più devastanti, trasformando intere aree in fiumi in piena. Questa emergenza ha richiesto un intervento coordinato dei vigili del fuoco e delle autorità locali, che hanno fatto del loro meglio per garantire la sicurezza dei cittadini. La devastazione a Castellina Marittima e Cecina Castellina Marittima e Cecina sono state particolarmente colpite dalla furia del. Le precipitazioni intense e incessanti hanno causato l’esondazione die corsi d’acqua, inondando i terreni circostanti e le abitazioni.

