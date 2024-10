Bergamonews.it - Lookman è esagerato, Retegui non sbaglia mai. De Ketelaere, che bellezza

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Un tridente che vola sulle ali dell’entusiasmo e non solo, il centrocampo che non concede nulla e la difesa che alza il muro e vince ogni duello. Le pagelle di Atalanta-Verona 6-1, con tutti i voti ai nerazzurri. Atalanta-Verona 6-1, le pagelle Carnesecchi ng – Il primo tiro glielo fa Sarr e lo piazza all’incrocio. Il secondo lo riceve sul 6-1. Djimsiti 7 – Gioca sempre in anticipo, con facilità disarmante. Hien 6.5 – A voler essere proprio davvero pignoli, lascia quel metro di troppo a Sarr in un paio di occasioni. Per il resto giganteggia. Kolasinac 7 – Praticamente è un centrocampista aggiunto, sempre in proiezione offensiva, sempre in spinta. Zappacosta 7 – Copre le spalle a Depermettendogli di fare ciò che vuole. Ogni tanto si sovrappone anche. (56’ Bellanova ng) De Roon 7.5 – Da buon capitano, indica la via aprendo la serata di festa.