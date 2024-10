Lanazione.it - Inferno di acqua e fango, immagini devastanti alle Badie: cumuli di rifiuti per le strade, ora la conta dei danni

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Castellina Marittima (Pisa), 26 ottobre 2024 – Tra le frazioni più colpite dal nubifragio che ha messo di nuovo in ginocchio alcune province della Toscana nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre c’è Le, a Castellina Marittima. Qui intorno2 e3 di notte un vero e proprio fiume diha invaso la strada, travolgendo di tutto. La pesante ondata di maltempo ha riversato sulla zona importanti quantitativi di precipitazioni che hanno causato esondazioni e numerosi allagamenti. Rimangono bloccati in auto nella strada diventata un fiume, salvati Case, negozi, auto, scantinati, garage completamente allagati. “Nel giro di mezz’ora – racuna signora che vive e lavora nella zona – c’è stato il diluvio, il disastro. L’dalla strada è entrata in casa, almeno 10 centimetri. Sono salita su una sedia per salvarmi.