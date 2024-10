Indagini su una morte sospetta a Taranto: medico indagato per omicidio colposo dopo decesso di un paziente (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura della Repubblica di Taranto ha avviato un’importante indagine sul decesso di un uomo di 49 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita nel proprio letto dai familiari. Il magistrato Marzia Castiglia ha ordinato l’autopsia per chiarire le circostanze della morte, mentre un medico di famiglia è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. L’attenzione si concentra sulle motivazioni che hanno portato a tale misfatto, in seguito a una presunta crisi di panico vissuta dal defunto nei giorni precedenti al suo tragico epilogo. Circostanze della morte e interventi medici Il caso ha preso piede dopo che i familiari dell’uomo, preoccupati per il suo stato di salute, hanno presentato un esposto alla Procura. Gaeta.it - Indagini su una morte sospetta a Taranto: medico indagato per omicidio colposo dopo decesso di un paziente Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura della Repubblica diha avviato un’importante indagine suldi un uomo di 49 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita nel proprio letto dai familiari. Il magistrato Marzia Castiglia ha ordinato l’autopsia per chiarire le circostanze della, mentre undi famiglia è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di. L’attenzione si concentra sulle motivazioni che hanno portato a tale misfatto, in seguito a una presunta crisi di panico vissuta dal defunto nei giorni precedenti al suo tragico epilogo. Circostanze dellae interventi medici Il caso ha preso piedeche i familiari dell’uomo, preoccupati per il suo stato di salute, hanno presentato un esposto alla Procura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palagiano in lutto per Adele Nardelli: lascia marito e figli - La comunità di Palagiano, un piccolo ma coeso centro in provincia di Taranto, è profondamente scossa dalla prematura scomparsa di Adele Narde ... (41esimoparallelo.it)

Esposizione all’amianto, il tabagismo riduce il risarcimento per la malattia professionale - La Cassazione, ordinanza n. 27572 depositata oggi, ha chiarito i termini per la quantificazione del danno nel caso di una patologia ad eziologia multifattoriale ... (ntplusdiritto.ilsole24ore.com)

ILVA Operaio ex Ilva morto per amianto, Anmil ‘rendita a superstiti’ - ansa. La giudice del Lavoro del tribunale di Taranto Giulia Viesti ha riconosciuto il diritto a percepire la rendita ai superstiti e l’assegno funerario alla vedova di un ex dipendente Ilva morto nel ... (statoquotidiano.it)

Operaio ex Ilva morto per l’amianto, dopo 12 anni dal decesso arriva il risarcimento per la vedova - TARANTO - La giudice del Lavoro del tribunale di Taranto Giulia Viesti ha riconosciuto il diritto a percepire la rendita ai superstiti e l’assegno funerario alla vedova di un ex dipendente Ilva morto ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)