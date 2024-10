Sport.quotidiano.net - Il personaggio Oggi allo stadio tanti ex in campo ma il più atteso è il tecnico Alessandro Dal Canto. "Nussun rancore, conservo solo ricordi positivi»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sarà la giornata degli ex questo pomeriggio a Carrara. Il piùDal(nella foto) che torna in quello che fino a gennaio era il suo. "Qui ho fatto più di un anno e mezzo di cuidei bei– ha spiegato ilveneto –. Sono abituato a tenermi le cose positive da quello che capita. E’ andata come è andata. Il calcio funziona così. Ho ancoraamici a Carrara e li rivedrò volentieri". Dalè stato esonerato con la squadra quarta in classifica e qualche sassolino nelle scarpe potrebbe essergli rimasto. "Non sono una persona animata da spirito di rivalsa su queste cose qua – ha fugato i dubbi in conferenza stampa –. Penso a far bene per me stesso e al bene del Cittadella. Sono dinamiche, ripeto, che nel calcio succedono. A volte sono facilmente spiegabili da motivi evidenti e altre volte no.