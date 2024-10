Ilnapolista.it - Il Napoli segue con attenzione il terzino sinistro del Girona Miguel Gutiérrez (Relevo)

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’indiscrezione di mercato di Matteo Moretto che suscrive di un concreto interesse delper ildelsta impressionando diversi club Scrive Matteo Moretto su: “Ilallenato da Antonio Conteconl’evoluzione dispagnolo delha appena segnato il suo primo gol in Champions League questa settimana contro lo Slovan Bratislava, e la sua prestazione sta impressionando molti grandi club europei. Possiamo però svelarvi che ilè andato a vederlo più volte in questa stagione, e lo ha nella sua agenda per il futuro . Ricordiamo che il Real Madrid ha un riacquisto da 9 milioni suche molto probabilmente non verrà esercitato”.