Il maltempo flagella la Toscana: esondano i fiumi, 15 persone salvate a Pisa. Nubifragio a Cecina (Di sabato 26 ottobre 2024) Un vero e proprio diluvio nella notte si è abbattuto sulle province di Pisa e Livorno. Cecina allagata, esondato affluente del Fine alle Badie. Duramente colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. "Mai visto nulla del genere" dice un sindaco. Fanpage.it - Il maltempo flagella la Toscana: esondano i fiumi, 15 persone salvate a Pisa. Nubifragio a Cecina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un vero e proprio diluvio nella notte si è abbattuto sulle province die Livorno.allagata, esondato affluente del Fine alle Badie. Duramente colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. "Mai visto nulla del genere" dice un sindaco.

