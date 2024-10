Il comico-musicista Carlo Amleto torna col singolo Trittaralla

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ott. (askanews) – A pochi giorni dalla partenza della sua tournée teatrale,con una nuovo, per VIVI e distribuito da ADA.è un vocabolo inventato, un suono privo di significato concreto, che danza nell’aria come un’idea libera. Rappresenta l’assurdo e l’irrazionale, lontano da ogni logica, riflettendo la bellezza del puro suono. Uno strano scioglilingua per sciogliere ogni tensione, ogni blocco, per ballare senza pensare a nulla. Questo nuovosarà accompagnato da un video, prodotto da VIVI di Verdiana Vitti, che interpreta perfettamente lo spirito di, con la regia del giovane regista Matteo Maggi e la coreografia di Matteo Capizzi della Danzart Academy.