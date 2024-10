Sport.quotidiano.net - I precedenti. In Emilia Romagna trasferte amare e avare di risultati

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Tardini è un campo storicamente ostico per l’Empoli, che nei 23inè tornato a casa a mani vuote in 18 occasioni. Un trend leggermente invertito a partire dal 2014 visto che due delle uniche tre vittorie azzurre sono arrivate proprio nelle ultime tre. Ad eccezione della sconfitta per 1-0 rimediata a settembre 2018, infatti, l’Empoli si è imposto sia nella precedente stagione di Serie B sia nel massimo torneo 2014-‘15, rispettivamente per 2-1 (Caputo e Simici) e 2-0 (Vecino e Tavano, nella foto). Curiosamente finora a Parma si sono verificati soltanto due pareggi, quello per 1-1 del 2 novembre 1980 quando ad inizio ripresa l’azzurro Ravot ristabilì la parità dopo l’iniziale autorete di Mariani e lo 0-0 del 1952-‘53 in Serie C.