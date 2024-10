Georgia, video mostra tentativo di broglio alle urne (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) – Un video condiviso sui social media mostra un uomo infilare diverse schede elettorali in un’urna in un seggio elettorale nella città di Marneuli, 42 chilometri a sud di Tbilisi. In Georgia si sono svolte oggi le elezioni parlamentari. Il Ministero degli Interni ha dichiarato di aver avviato un’indagine e la Commissione elettorale centrale ha annunciato l’apertura di un procedimento penale e che tutti i risultati del seggio elettorale saranno dichiarati non validi. Diversi casi di scontri sono stati ripresi dai media locali: in un filmato ripreso dalla TV Pirveli a Tbilisi diversi uomini sono stati ripresi mentre partecipano a una rissa fuori da un seggio elettorale. Lapresse.it - Georgia, video mostra tentativo di broglio alle urne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) – Uncondiviso sui social mediaun uomo infilare diverse schede elettorali in un’urna in un seggio elettorale nella città di Marneuli, 42 chilometri a sud di Tbilisi. Insi sono svolte oggi le elezioni parlamentari. Il Ministero degli Interni ha dichiarato di aver avviato un’indagine e la Commissione elettorale centrale ha annunciato l’apertura di un procedimento penale e che tutti i risultati del seggio elettorale saranno dichiarati non validi. Diversi casi di scontri sono stati ripresi dai media locali: in un filmato ripreso dalla TV Pirveli a Tbilisi diversi uomini sono stati ripresi mentre partecipano a una rissa fuori da un seggio elettorale.

