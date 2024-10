Festa Roma Johnny Depp | Ho toccato il fondo tante volte ma sono fortunato

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Hoil, ma posso ritenermiper quello che ho vissuto fino ad oggi”. A dirlo è, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ alla 19esima edizione delladel Cinema di. Il film racconta 72 ore nella vita dell’artista Amedeo Modigliani, che per il regista e attore è “il mio alter ego. Ho scrittoscene ispirandomi al mio vissuto”, racconta.cinema, da vestito con facciaa tattoo dedicati: i fan sul red carpet – Foto Tra i prossimi progetti della voce e chitarra degli Hollywood Vampires cidue film da regista e due da attore: “Non vi libererete così presto di me. Da attore dovrei interpretare Satana, diretto da Terry Gilliam, spero che il film possa vedere la luce”.