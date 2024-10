Festa del cinema di Roma: vince 'Bound in Heaven' dell’esordiente Huo Xin: Germano miglior attore (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 - La Festa del cinema di Roma incorona 'Bound in Heaven' come miglior film. La pellicola della regista cinese Huo Xin si porta a casa anche il premio per il miglior esordio, ex aequo con l'italiano 'Ciao bambino' di Edgardo Pistone. Il Gran Premio della Giuria va invece a 'La nuit se traîne' di Michiel Blanchart. Il riconoscimento per miglior attore va a Elio Germano per la sua interpretazione in 'Berlinguer. La grande ambizione'. E lui, sul palco per ringraziare, legge una frase proprio del politico a cui ha dato il volto: "Se i giovani si impadroniscono di ogni ramo del sapere e si organizzano e lottano al fianco dei lavoratori, degli sfruttati, degli operai non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia". Quotidiano.net - Festa del cinema di Roma: vince 'Bound in Heaven' dell’esordiente Huo Xin: Germano miglior attore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Ladeldiincorona 'in' comefilm. La pellicola della regista cinese Huo Xin si porta a casa anche il premio per ilesordio, ex aequo con l'italiano 'Ciao bambino' di Edgardo Pistone. Il Gran Premio della Giuria va invece a 'La nuit se traîne' di Michiel Blanchart. Il riconoscimento perva a Elioper la sua interpretazione in 'Berlinguer. La grande ambizione'. E lui, sul palco per ringraziare, legge una frase proprio del politico a cui ha dato il volto: "Se i giovani si impadroniscono di ogni ramo del sapere e si organizzano e lottano al fianco dei lavoratori, degli sfruttati, degli operai non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del cinema di Roma - Elio Germano vince come miglior attore. Premio speciale della Giuria al cast femminile di Leggere Lolita a Teheran - L'attore italiano è protagonista di Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre. Come miglior film è stato scelto Bound in Heaven, premiato anche come miglior esordio alla regia. Tutti i premi e il racconto della cerimonia (Vanityfair.it)

Tutti i premi della Festa del Cinema di Roma : Germano miglior attore - chi trionfa tra i film - La giuria presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore Pablo Trapero, affiancato dalla montatrice Francesca Calvelli, l'attrice francese Laetitia Casta, la produttrice Gail Egan e lo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane ha assegnato i ... (Iltempo.it)

Nasce “Mammma che festa” - Anna Porricelli : “I bambini sono la speranza per un mondo migliore” - Domani alle 18 l’inaugurazione di “Mammma che festa” con la prima raccolta fondi a favore dell’Associazione Altrove Napoli. Anche in un territorio difficile come il Mezzogiorno possono nascere bei progetti come “Mammma che festa”, una nuova sala ... (Impresaitaliana.net)

Nuovo stadio Inter e Milan - Sala : "Miglioreremo l'edilizia popolare. Aspetto la manifestazione d'interesse" - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha approfittato di una conferenza stampa in mattinata per rivolgersi ai residenti della zona di San Siro in... (Calciomercato.com)