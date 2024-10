Fermato con 60 dosi in tasca, 30enne arrestato per spaccio (Di sabato 26 ottobre 2024) Venerdi, durante un'operazione di controllo e pattugliamento del territorio, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato M.B., un 30enne cittadino nigeriano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'arresto è avvenuto nella mattinata in viale della Pace, un'area Vicenzatoday.it - Fermato con 60 dosi in tasca, 30enne arrestato per spaccio Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Venerdi, durante un'operazione di controllo e pattugliamento del territorio, i carabinieri hannoin flagranza di reato M.B., uncittadino nigeriano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.L'arresto è avvenuto nella mattinata in viale della Pace, un'area

