F1 Gp Messico Sainz il più veloce nelle Libere 2 Leclerc chiude quarto problemi per Verstappen

Città del Messico, 26 ottobre 2024 – Lo spagnolo Carlos Sainz ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove Libere del Gran premio del Messico, 20esimo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1. Il leader del campionato Max Verstappen ha accusato un problema sulla sua Red Bull. Il pilota della Ferrari ha battuto l'australiano Oscar Piastri (McLaren) e il giapponese Yuki Tsunoda (Racing Bulls) all'Autodromo Hermanos Rodriguez. Questo risultato non è però molto significativo in quanto questa seconda sessione di test, 30 minuti in più del solito (1h30 invece di un'ora), era finalizzata principalmente a testare le gomme Pirelli più morbide per il 2025.

