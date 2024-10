F1 GP Messico 2024, Verstappen: “Un venerdì inutile”. Perez: “Siamo lontani dalla vetta” (Di sabato 26 ottobre 2024) Giornata abbastanza interlocutoria, quella del venerdì in Messico per tante scuderia, ma in particolare per Max Verstappen e la sua Red Bull: “Bisogna controllare la vettura dopo i problemi al motore, non so esattamente di cosa si tratta. Posso dire soltanto che è stata una giornata veramente inutile, dato che avrò fatto quattro o cinque giri. Difficile fare una previsione sul fine settimana in questo modo, ma non credo che ci sia bisogno di un cambio di motore”. Sensazioni negativa anche da parte di Perez: “Abbiamo qualche problema, dobbiamo ancora lavorare un po’ per domani. Siamo ancora molto lontani dalla vetta. La folla qui è incredibile e vorrei che fossimo un po’ più competitivi per loro, ma purtroppo non è così”, ha detto il messicano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giornata abbastanza interlocutoria, quella delinper tante scuderia, ma in particolare per Maxe la sua Red Bull: “Bisogna controllare la vettura dopo i problemi al motore, non so esattamente di cosa si tratta. Posso dire soltanto che è stata una giornata veramente, dato che avrò fatto quattro o cinque giri. Difficile fare una previsione sul fine settimana in questo modo, ma non credo che ci sia bisogno di un cambio di motore”. Sensazioni negativa anche da parte di: “Abbiamo qualche problema, dobbiamo ancora lavorare un po’ per domani.ancora molto. La folla qui è incredibile e vorrei che fossimo un po’ più competitivi per loro, ma purtroppo non è così”, ha detto il messicano.

