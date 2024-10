Entro fine mese l'invio dei rediti on line (Di sabato 26 ottobre 2024) È ormai dietro l'angolo la scadenza per la presentazione telematica di tutto il pacchetto dei modelli "Redditi 2024". Lo ricorda FiscoOggi, la webzine dell'Agenzia delle Entrate, spiegando che Entro giovedì 31 ottobre dovranno, infatti, essere inviate le dichiarazioni Irpef relative alle persone fisiche e alle società di persone, e Ires relative alle società di capitali e agli enti commerciali ed equiparati. Il 31 ottobre è anche l'ultimo giorno a disposizione degli eredi autorizzati a presentare la dichiarazione dei redditi per delle persone decedute nel 2023 o Entro il 30 giugno 2024. Insieme al modello, le persone fisiche dovranno trasmettere anche la scheda che contiene la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Per tutti, il periodo d'imposta interessato è il 2023. Quotidiano.net - Entro fine mese l'invio dei rediti on line Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) È ormai dietro l'angolo la scadenza per la presentazione telematica di tutto il pacchetto dei modelli "Redditi 2024". Lo ricorda FiscoOggi, la webzine dell'Agenzia delle Entrate, spiegando chegiovedì 31 ottobre dovranno, infatti, essere inviate le dichiarazioni Irpef relative alle persone fisiche e alle società di persone, e Ires relative alle società di capitali e agli enti commerciali ed equiparati. Il 31 ottobre è anche l'ultimo giorno a disposizione degli eredi autorizzati a presentare la dichiarazione dei redditi per delle persone decedute nel 2023 oil 30 giugno 2024. Insieme al modello, le persone fisiche dovranno trasmettere anche la scheda che contiene la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Per tutti, il periodo d'imposta interessato è il 2023.

