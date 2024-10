E' un noto influencer il 21enne ferito in un grave incidente in Ticino: su Instagram rassicura i fan (Di sabato 26 ottobre 2024) Igor Kostin, ventunenne influencer di Campione d’Italia noto su Instagram come “biggosha16” con un seguito di 227 mila follower, è stato coinvolto in un drammatico incidente stradale ieri mattina intorno alle 6:30 a Maroggia, in Svizzera. A bordo della sua Smart, si è scontrato frontalmente con Quicomo.it - E' un noto influencer il 21enne ferito in un grave incidente in Ticino: su Instagram rassicura i fan Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Igor Kostin, ventunennedi Campione d’Italiasucome “biggosha16” con un seguito di 227 mila follower, è stato coinvolto in un drammaticostradale ieri mattina intorno alle 6:30 a Maroggia, in Svizzera. A bordo della sua Smart, si è scontrato frontalmente con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Enzo Biondi trovato senza vita per strada : mistero sulla morte del noto influencer - Enzo Bondi è stato trovato senza vita su un marciapiede di lungotevere Dante, zona viale Marconi-San Paolo. E’ un giallo la morte noto influencer romano, 39enne, che si occupava di calcio e Fantacalcio con il nickname Kaiserjny, Il corpo di ... (Dayitalianews.com)

Enzo Bondi - morto a Roma l'influencer noto su TikTok come 'Kaiserjny' - È stato trovato privo di vita in strada, a Roma, Enzo Bondi, 39enne noto per la sua attività da influencer sui social col nome di Kaiserjny. Il corpo è stato trovato, poco dopo la mezzanotte, sul marciapiede del Lungotevere Dante. La presenza del ... (Tg24.sky.it)

Roma. Trovato morto in strada Enzo Bondi - noto per la sua attività da influencer sui social - Web in lutto. È stato ritrovato morto in strada Enzo Bondi, 39 anni, noto per la sua attività da influencer sui social. Il corpo di Enzo Bondi è stato rinvenuto nella notte sul marciapiede del Lungotevere Dante a Roma dopo la segnalazione al 118 da ... (Laprimapagina.it)