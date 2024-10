Ilgiorno.it - Delitto di Garzeno, dopo un mese la verità: 28 coltellate fatali e poi la fuga in cameretta

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Como) – La confessione mette sempre a tacere ogni dubbio. Quelli di chi non vuole credere e quelli di chi spera che le cose non siano andate davvero così. Costringe ad ammettere che tutta quella violenza si è consumata nello spazio di pochi metri, quelli che separano la casa di un pensionato di 76 anni, vedovo e attento alla piccola comunità in cui viveva, e quella di un ragazzo di 17 anni cheaverlo ripetutamente accoltellato, ha impiegato pochi attimi per sparire nelle viette pedonali e deserte e mettersi al sicuro nella sua stanza. Lo stesso ragazzo che pocoaver ucciso un uomo per soldi, e forse anche un po’ per la rabbia di essere stato smascherato nel suo tentativo di farsi cambiare trecento euro falsi, si è fatto accompagnare dalla madre a scuola guida, ha incontrato gli amici, ha fatto le stesse cose che faceva ogni giorno.