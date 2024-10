Dagli «irregolari» ai richiedenti asilo, la nuova geografia della detenzione (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima rinchiusero i migranti che consideravano «irregolari», poi vennero a prendere i richiedenti asilo. Sempre di più. È questa la principale direttrice di cambiamento del sistema italiano di detenzione amministrativa, Dagli «irregolari» ai richiedenti asilo, la nuova geografia della detenzione il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Dagli «irregolari» ai richiedenti asilo, la nuova geografia della detenzione Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima rinchiusero i migranti che consideravano «», poi vennero a prendere i. Sempre di più. È questa la principale direttrice di cambiamento del sistema italiano diamministrativa,» ai, lail manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo in visita alla questura : "L'integrazione passa anche dalla legalità" - La polizia accoglie in visita giovani stranieri rifugiati o richiedenti protezione internazionale. Un gruppo numeroso, proveniente da Agrigento, composto da circa 70 persone tra operatori e stranieri, ha visitato la Questura di Palermo, in ... (Palermotoday.it)

Migranti : il Viminale ricorre contro la sentenza del Tribunale di Roma per il rimpatrio di richiedenti asilo dall’Albania - Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di preparare il ricorso contro la sentenza emessa il 18 ottobre dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma che non aveva convalidato il ... (Tpi.it)

Nuove normative sui Paesi sicuri : l’Italia ridefinisce le linee guida per i richiedenti asilo - Facebook WhatsApp Twitter Il governo italiano ha recentemente emesso un decreto che ridefinisce l’elenco dei Paesi considerati “sicuri” nel contesto delle richieste di asilo. Il provvedimento, comunicato dal Ministro dell’Interno Matteo ... (Gaeta.it)

Migranti - von der Leyen : Protezione richiedenti asilo e rimpatri anche da Paesi terzi - (Agenzia Vista) Bruxelles, 19 ottobre 2024 "Un elemento del dibattito riguarda quei migranti che hanno bisogno di protezione. E qui la discussione riguarda i paesi terzi sicuri, perché riconosciamo pienamente e ci assumiamo la responsabilità della ... (Iltempo.it)