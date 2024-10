Da chi si lascia alle spalle un ottobre movimentato a chi vive sospeso tra estrema complicazione e semplicità. L’oroscopo della settimana (Di sabato 26 ottobre 2024) Da chi ha un progetto da portare avanti a chi ha voglia di voltare pagina e aprire un nuovo capitolo della propria vita. Ecco le previsioni delL’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Vi lasciate alle spalle un ottobre movimentato: le tensioni tra casa e lavoro sono state snervanti. Ricominciate a stare bene con voi stessi. Parola chiave della settimana: ripartenza. Toro 20 aprile – 20 maggio C’è un progetto da portare avanti. Puntate sulle relazioni di lavoro e sentimentali. Il salto di qualità è stato fatto, ora si tratta di mantenere l’energia. Parola chiave della settimana: iniziativa. Iodonna.it - Da chi si lascia alle spalle un ottobre movimentato a chi vive sospeso tra estrema complicazione e semplicità. L’oroscopo della settimana Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Da chi ha un progetto da portare avanti a chi ha voglia di voltare pagina e aprire un nuovo capitolopropria vita. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Vitespun: le tensioni tra casa e lavoro sono state snervanti. Ricominciate a stare bene con voi stessi. Parola chiave: ripartenza. Toro 20 aprile – 20 maggio C’è un progetto da portare avanti. Puntate sulle relazioni di lavoro e sentimentali. Il salto di qualità è stato fatto, ora si tratta di mantenere l’energia. Parola chiave: iniziativa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il sole tramonta alle spalle" e al Grand Hotel : nel fine settimana la presentazione del film su Sergio Zavoli - Federico Fellini - Rimini e la Romagna - “Ho raccontato tante storie, ma nessuno ha mai raccontato la mia”. È con questa frase, raccontano Mauro Bartoli e Gianfranco Miro Gori, che Sergio Zavoli ci ha salutato in occasione dell’ultimo incontro, quando andammo a trovarlo per ragionare sul ... (Riminitoday.it)

Settimana positiva per i mercati : paura alle spalle dopo dati confortanti - Settimana positiva per i mercati azionari globali, con Piazza Affari che ha messo a segno un +2,20% sul FTSE MIB nella giornata di venerdì (sovra-performando gli altri listini europei per il recupero della chiusura del 15 agosto per festività) e un ... (Quifinanza.it)