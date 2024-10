Conto corrente, scatta l’addebito improvviso e a sorpresa: di cosa si tratta (Di sabato 26 ottobre 2024) I titolari di un Conto corrente dovranno versare una specifica imposta annuale che scatta a determinate condizioni: di quale si tratta e a quanto ammonta. Continua a crescere il numero dei correntisti nel nostro Paese. Secondo le stime, più di 3 italiani su 4 quattro, ossia oltre il 75% dei cittadini, ha deciso di aprire un Conto corrente bancario per depositare i propri risparmi. Conto corrente, scatta l’addebito improvviso e a sorpresa: di cosa si tratta (Notizie.com)Sono innumerevoli le tipologie di Conto corrente che è possibile aprire, anche online, con costi diversi per l’apertura, che a volte può essere gratuita, e per le commissioni legate alle operazioni. Tra le spese di gestione di un Conto, rientra anche l’imposta di bollo da versare quando si supera una determinata soglia di giacenza media durante l’anno. Notizie.com - Conto corrente, scatta l’addebito improvviso e a sorpresa: di cosa si tratta Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 26 ottobre 2024) I titolari di undovranno versare una specifica imposta annuale chea determinate condizioni: di quale sie a quanto ammonta. Continua a crescere il numero dei correntisti nel nostro Paese. Secondo le stime, più di 3 italiani su 4 quattro, ossia oltre il 75% dei cittadini, ha deciso di aprire unbancario per depositare i propri risparmi.e a: disi(Notizie.com)Sono innumerevoli le tipologie diche è possibile aprire, anche online, con costi diversi per l’apertura, che a volte può essere gratuita, e per le commissioni legate alle operazioni. Tra le spese di gestione di un, rientra anche l’imposta di bollo da versare quando si supera una determinata soglia di giacenza media durante l’anno.

