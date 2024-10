Ilrestodelcarlino.it - Col braccialetto elettronico va dalla ex

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo le botte e gli insulti alla ex arriva il, ma lui cerca comunque di andare da lei approfittando della sagra dell’uva gremita di persone, per chiederle "meno freddezza" perché in fondo loro due si sono "amati": lei viene avvertitapolizia e scappa mentre lui, 34enne jesino viene raggiunto dai poliziotti e denunciato. Ora dovrà rispondere anche di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le indagini sono scattate la scorsa estate, attorno a Ferragosto quando la donna, residente in Vallesina si è rivolta al commissariato jesino. Dopo una convivenza iniziata un anno prima con i 34enne, la donna aveva deciso di troncare la relazione per l’aggressività dell’uomo sfociata in due distinte occasioni, a novembre dello scorso anno e ad agosto scorso in insulti, umiliazioni e botte. Colpi che le hanno lasciato evidenti lividi.