"Città madre di movimenti politici, sociali ed etici . Una ri-scoperta tra i libri"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Leggere. Una passione. In questo agitato autunno alcunimi hanno accompagnato nella ri-del ruolo di Ferraradiche intrinsecamente conducono alla Storia nella più complessa accezione morantiana. Il libro che già da qualche tempo ha attirato la mia attenzione è quello di Gigliola Fragnito, Un fanciullo licenzioso. L’educazione di Ranuccio Farnese, nipote di Paolo III, Il Mulino, Bologna 2024. Il volume è l’ultimo contributo di Fragnito la più importante studiosa dei Farnese. I suoi interessi l’hanno portata anche a Ferrara in quanto componente dell’Istituto di Studi Rinascimentali. Il punto di vista più spiccato, a mio avviso, si indirizza soprattutto sostanzialmente al “paragone” di longhiana memoria tra l’ieri e l’oggi; tra ciò che la vicenda deposita come storia e la sua ripercussione nel presente.