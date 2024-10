Chido Obi-Martin fa già impazzire lo United: al debutto in Under 18, segna tre gol in 13 minuti (Di sabato 26 ottobre 2024) La stellina dell'Under 18 del Manchester United, il sedicenne danese Chido Obi-Martin si è preso la ribalta delle cronache per aver segnato tre gol in soli 13 minuti. Al suo debutto da titolare, mostrando qualità da assoluto fenomeno in erba in cui non ha creduto l'Arsenal, dove è cresciuto. Fanpage.it - Chido Obi-Martin fa già impazzire lo United: al debutto in Under 18, segna tre gol in 13 minuti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La stellina dell'18 del Manchester, il sedicenne daneseObi-si è preso la ribalta delle cronache per averto tre gol in soli 13. Al suoda titolare, mostrando qualità da assoluto fenomeno in erba in cui non ha creduto l'Arsenal, dove è cresciuto.

