C’è il Clasico delle stelle tra Real Madrid-Barcellona e Yamal lo giocherà con i denti azulgrana (Di sabato 26 ottobre 2024) In vista del Clasico di questa sera tra Real Madrid e Barcellona cresce l'attesa da parte dei tifosi e degli stessi protagonisti. Ad animare la vigilia, in attesa di scoprire se riuscirà anche in campo, una delle stelle più attese: Lamine Yamal con una iniziativa particolare che ha già spopolato sui social. Fanpage.it - C’è il Clasico delle stelle tra Real Madrid-Barcellona e Yamal lo giocherà con i denti azulgrana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In vista deldi questa sera tracresce l'attesa da parte dei tifosi e degli stessi protagonisti. Ad animare la vigilia, in attesa di scoprire se riuscirà anche in campo, unapiù attese: Laminecon una iniziativa particolare che ha già spopolato sui social.

